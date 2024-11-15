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Spor

Utah Jazz'dan sezonun ilk iç saha galibiyeti

NBA'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Utah Jazz, sahasında konuk ettiği Dallas Mavericks'i 115-113 mağlup ederek sezonun ilk iç saha galibiyetini aldı.

15 Kasım 2024 Cuma 10:35 - Güncelleme:
Utah Jazz'dan sezonun ilk iç saha galibiyeti
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Utah Jazz, Dallas Mavericks'i 115-113 mağlup ederek sezonda ilk iç saha galibiyetini elde etmeyi başardı.

Karşılaşmayı 28 sayı ve 9 ribaundla tamamlayan John Collins, bitime 6.4 saniye kala takımını öne geçiren bir smaç basarak, Jazz'e galibiyeti getirdi.

Altı Jazz oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçta, Jordan Clarkson 20 sayı kaydederken, Kyle Filipowski ve Keyonte George ise 14'er sayıyla oynadı.

Dallas tarafında ise Luka Doncic, 37 sayı, 7 ribaund ve 9 asist ile oynadı. Quentin Grimes, sağ omuz burkulması nedeniyle karşılaşmada yer alamayan Kyrie Irving'in yerine forma giyerek 15 sayı ve 5 asist kaydetti. Klay Thompson ise 17 sayıyla oynadı.

Bu maç, bu gece NBA'de oynanan tek karşılaşmaydı. Mavericks'in sıradaki karşılaşması, Cumartesi gecesi San Antonio Spurs'e karşı bir iç saha maçı olacak. Jazz ise Pazar gecesi Sacramento'da Kings ekibiyle karşı karşıya gelecek.

  • Utah Jazz
  • Dallas Mavericks

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