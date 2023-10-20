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Spor

Utku Kap Avrupa şampiyonu oldu

Sırbistan'da yapılan Avrupa Yıldızlar Taekwondo şampiyonasında daha önce Dünya 2.'liği bulunan Düzceli sporcu Utku Kap Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

IHA20 Ekim 2023 Cuma 00:40 - Güncelleme:
Utku Kap Avrupa şampiyonu oldu
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Sırbistan'da yapılan Avrupa Yıldızlar Taekwondo şampiyonasında daha önce Dünya 2.'liği bulunan Düzceli sporcu Utku Kap Avrupa şampiyonu oldu.

Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da 19-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde erkekler 148 cm'de mücadele eden Düzceli Taekwondocu Utku Kap, altın madalyanın sahibi oldu.

Düzce Gençlik ve spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Utku Kap'ın altın madalya almasını sosyal medya hesabından duyurarak, başarılı sporcuya teşekkür etti.

  • Utku Kap
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  • Yıldızlar Taekwondo

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