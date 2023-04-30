İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2023 Pazar / 10 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Utku Kap, Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında boy gösterecek
Spor

Utku Kap, Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında boy gösterecek

Sırbistan'da gerçekleştirilecek olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında Düzceli Taekwondo sporcusu Utku Kap, ülkemizi temsil edecek.

IHA30 Nisan 2023 Pazar 12:17 - Güncelleme:
Utku Kap, Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında boy gösterecek
ABONE OL

Düzceli Taekwondo sporcusu Utku Kap, Sırbistan'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında Düzceli Utku Kap tüm rakiplerini yenerek Avrupa Kulüpler Şampiyonu oldu.

Düzceli sporcu elde ettiği sonuçla Sırbistan'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Antrenörlüğünü Hakan Şengönül'ün yaptığı Utku Kap, birinci maçında Ukraynalı sporcuyu, ikinci maçında Yunan sporcuyu, üçüncü maçında ise İtalyan sporcuyu, yarı finalde İspanyol sporcuyu ve finalde Ürdünlü sporcuyu yenerek Avrupa Kulüpler Şampiyonu oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.