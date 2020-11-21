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Spor

Utku Yuvakuran: Beşiktaş'ı yalnız bırakamazdım

Medipol Başakşehir'i 3-2'lik skorla yenen Beşiktaş'ta sakat sakat 90 dakika oynayan kaleci Utku Yuvakuran maç sonu açıklamalarda bulundu. Hafta başında talihsiz bir sakatlık yaşadığını belirten Utku, 'Takımımı yalnız bırakmak istemedim.' diye konuştu.

21 Kasım 2020 Cumartesi 21:27 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 21:27
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Beşiktaş kalecisi Utku Yuvakuran, Başakşehir'i 3-2 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"İLK DERBİM OLACAK"

"Haftanın ilk idmanında talihsiz bir sakatlık yaşadım. Takımımı yalnız bırakmak istemedim. Tedavi oldum. Bu maça yetiştim. İlk yarı iyi oynadık, ikinci yarı 10 kişi kaldılar. Daha iyi oynayabilirdik. Skor üstünlüğü bizdeydi. Mutluyuz. Derbiye de bu mutlulukla daha iyi hazırlanacağız. İlk derbim olacak. Sakatlığım iyileşirse, daha iyiye giderse. Zor bir hafta olacak. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Derbiyi de iyi tamamlamak isteriz."

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