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Spor

Utrecht, Can Bozdoğan'ın bonservisini alıyor

Hollanda ligi ekiplerinden Utrecht, geçen sezon Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan'ın bonservisini alıyor.

30 Mayıs 2023 Salı 16:16 - Güncelleme:
Utrecht, Can Bozdoğan'ın bonservisini alıyor
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Utrecht, geçen sezon Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan'ın bonservisini alıyor.

Alman basınında yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesinde 1.5 ile 1.7 milyon euro arasında satın alma opsiyonunun yer aldığı belirtildi. Ancak Hollanda ekibinin bu opsiyonu kullanmadığı ve Schalke ile 1 milyon euro'luk bir bonservis üzerinde anlaştığı aktarıldı.

Utrecht'in Can Bozdoğan ile yaptığı anlaşmada 1 milyon euro'luk bonservis bedelinin yanı sıra performans bonusları ve sonraki satıştan da yüzde 25'lik pay olduğu ifade edildi.

Hollanda ekibinde geçen sezon 27 maça çıkan Can Bozdoğan, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

22 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunda da kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymişti. Genç oyuncu, siyah-beyazlı forma altında 27 maçta 1 gol attı ve 1 assit yaptı.

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