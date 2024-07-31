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Spor

TFF'den mavi karta devam kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, mavi kart uygulamasına sahip oyuncuların sözleşme süresi boyunca yerli statüsünde oynamaya devam edeceklerini duyurdu.

31 Temmuz 2024 Çarşamba 23:35 - Güncelleme:
TFF'den mavi karta devam kararı!
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TFF, mavi kart uygulamasına sahip oyuncuların sözleşme süresi boyunca yerli statüsünde oynamaya devam edeceklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "2023 – 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2'nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler." denildi.

Galatasaray'da Kerem Demirbay, Beşiktaş'ta ise Bakhtiyor Zaynutdinov yerli statüsünde sayılacak.

İŞTE AÇIKLANANIN TAMAMI

"Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 – 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2'nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların sözleşmelerinin sona ermesi halinde; uzatma, sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamında tescil edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır."

  • Mavi Kart
  • Yerli Statü

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