  Uzatmada 3 puanı kaptı! Beşiktaş deplasmanda hata yapmadı
Spor

Uzatmada 3 puanı kaptı! Beşiktaş deplasmanda hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 43. dakikada Hyeon-Gyu Oh, 58. dakikada Orkun Kökçü ve 90+7'de Mustafa Hekimoğlu kaydetti. İşte detaylar...

16 Şubat 2026 Pazartesi 09:08
Bireysel hatalardan en çok gol yiyen takım BJK (9).

4'te Fayzullayev'in, 51'de Eldor'un şutu direğe takıldı.

39'da Orkun'un golü ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Süper Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele, beklenildiği gibi büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk dakikalarda Beşiktaş ceza sahasında etkili olan Başakşehir, 25 yaşındaki eldiven Ersin Destanoğlu'nu geçmekte zorlandı. 36'da Djalo'nun uzaklaştıramadığı topta Selke hata yapmadı. 39'da Orkun'un golü ofsayta takıldı, SiyahBeyazlılar beraberliği 43'te Opoku'nun hatasında Hyeon-Gyu Oh ile yakaladı. Güney Koreli forvet ikinci maçında da ağları sarsmasını bildi. İkinci yarıya Başakşehir baskılı başladı. Direği ve Ersin'i geçemeyen ev sahibi, 58'de Orkun'u durduramadı. 88'de Bertuğ'un golü Siyah-Beyazlılar'ı şoka soksa da oyun disiplininden kopmayan Kartal, 90+6'da Mustafa Hekimoğlu ile 3 puanı aldı.

