Uzatmalara giden maçta gülen taraf Fenerbahçe

Turkish Airlines EuroLeague’de geçen hafta karşılaşan, bu sezonun iki iddialı ekibi; Fenerbahçe ile Anadolu Efes bu kez Tahincioğlu Süper Ligi’nde kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe, Melih'i kullanarak maça iyi başlayan taraf oldu. Anadolu Efes, rakibine Moerman'ı kullanarak karşılık verince 4:16 kala hakem molasına 13-13 eşitlikle gidildi. Moladan Melli ve Melih'in basketleriyle dönen Fenerbahçe, 18-13 üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde Efes, kenardan gelen Micic ile etkili olsa da ilk çeyrek ev sahibinin, 26-23 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğe Kalinic'in sayılarıyla etkili başlayan Fenerbahçe, çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü geçilirken skoru 34-27'ye getirdi. Efes'in molasına rağmen farkı daha da açan ev sahibi ekip, 3:16 kala skoru 40-30'a getirdi. İlk yarının son bölümünde reaksiyon göstermeyi başaran Anadolu Efes, 44-40'lık skoru yakaladı ve ilk yarı sona erdi.

Üçüncü çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde iki takım da sayı üretemedi. Çeyreğin ilk basketi bitime 5:08 kala Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois'ten geldi ve 5 dakikalık bölüm 44-44 geçildi. Sonrasında Vesely'nin basketleriyle havayı yakalayan ev sahibi ekip, 3:15 kala 52-44 üstünlüğü yakaladı. Skorda tekrar dengeyi yakalayan Efes, 1:49 kala skoru 53-51'e getirdi. Çeyrek ise 57-53 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes, 7:32 kala Doğuş Balbay'ın üç sayılık basketiyle 59-60'lık üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Vesely ile etkili olan Fenerbahçe, 4:40 kala skoru 67-62 yaptı. Daha sonra Dunston ve Moerman ile serbest atış çizgisinden isabetler sağlayan Efes, 1:16 kala 69-70 öne geçmeyi başardı. Fakat Fenerbahçe, 19 saniye kala Kalinic'ten gelen üçlükle tekrar 72-70 üstünlüğü yakaladı. 11 saniye kala ise Anadolu Efes, Larkin'in serbest atışlarıyla skoru 72-72'ye getirdi.

Fenerbahçe, Sloukas'ın sayılarıyla uzatmaya iyi başladı ve 3:30 kala 78-72 üstünlüğü yakaladı. Anadolu Efes, yine rakibini yakalayarak 46 saniye kala skoru 81-79 yaptı. Fakat kalan bölümde serbest atış çizgisinden yakaladığı şansları iyi değerlendiren Fenerbahçe, karşılaşmadan 86-79 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve EuroLeague'de mağlup olduğu rakibini bu sezon ilk kez mağlup ederken ligdeki yenilmezliğini de sürdürdü. Anadolu Efes ise 1'i EuroLeague'de olmak üzere üst üste 3. resmi maçından mağlubiyetle ayrıldı.