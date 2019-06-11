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Uzatmaya giden maç Anadolu Efes'in

Anadolu Efes, final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko’yu, uzatmaya giden maçta 101-93 mağlup etti ve seriyi 1-1’e getirdi

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Anadolu Efes, final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko’yu, uzatmaya giden maçta 101-93 mağlup etti ve seriyi 1-1’e getirdi

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