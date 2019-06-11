Uzatmaya giden maç Anadolu Efes'in
Anadolu Efes, final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko’yu, uzatmaya giden maçta 101-93 mağlup etti ve seriyi 1-1’e getirdi
Anadolu Efes, final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko’yu, uzatmaya giden maçta 101-93 mağlup etti ve seriyi 1-1’e getirdi
Detaylar birazdan...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.