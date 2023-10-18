Uzatmaya giden maçta zafer TOFAŞ'ın!

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ilk haftasında TOFAŞ, normal süresi 91-91 tamamlanan maçta Bosna Hersek temsilcisi Igokea'yı 104-102 mağlup etti.
Laktasi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 28-16 önde tamamlayan TOFAŞ, soyunma odasına 43-35 üstün gitti.
Bursa temsilcisi, üçüncü periyodu 61-57 önde bitirdi. TOFAŞ, bitime 4 saniye kala 91-89 öne geçmesine rağmen Igokea m:tel, son saniyede serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle skoru 91-91'e getirdi ve maçı uzatma bölümüne taşıdı.
Uzatma bölümünde attığı 13 sayıya karşılık potasında 11 sayıya izin veren TOFAŞ, karşılaşmadan 104-102 galip ayrıldı.
TOFAŞ'ta 29 sayı kaydederek mücadelenin en skorer oyuncusu olan Caleb Homesley, galibiyette başrol üstlendi.