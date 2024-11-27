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Spor

Üzen haber İspanya'dan geldi! Galatasaray'da Victor Osimhen gerçeği

Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun mesai harcadığı Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken iddia İspanyol basınından geldi. Sarı kırmızılı ekibin mali yükü nedeniyle Nijeryalı oyuncunun transferinden vazgeçeceği öne sürüldü. İşte detaylar...

27 Kasım 2024 Çarşamba 12:24 - Güncelleme:
Üzen haber İspanya'dan geldi! Galatasaray'da Victor Osimhen gerçeği
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Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Nijeryalı golcünün maliyetini karşılamak için sponsorlarla görüşmelerine devam eden sarı-kırmızılılar hakkında Todofichajes'te çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini alabilmesinin imkansız olduğu iddia edildi. Haberde, Galatasaray'ın mali yükü nedeniyle Osimhen'in bonservisi için geri adım atacağı belirtildi. Osimhen'in maliyetinin 100 milyon euroyu bulacağı aktarılırken, Nijeryalı futbolcunun yeni adresi olarak Premier Lig gösterildi.

25 yaşındaki golcünün bonservisini almak için Chelsea bir adım önde gösterildi.

Osimhen, Galatasaray formasıyla 10 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

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