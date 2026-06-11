Uzmanlar şimdiden uyardı! 2026 Dünya Kupası bir ilke sahne olabilir

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak ülkeler yalnızca birbirleriyle değil, aşırı sıcak ve olumsuz hava koşullarıyla da mücadele edecek.

Son yılların en sıcak turnuvalarından biri olmaya aday 2026 Dünya Kupası, fırtınalar nedeniyle de gecikme veya erteleme haberlerine konu olabilir.

İlk kez 48 ülkenin mücadele edeceği turnuvada, 104 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak kentlerin tamamına yakınında sıcak hava etkili olacak.

Yapılan analizler, maçların önemli bir bölümünün ortalama 32 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda oynanabileceğini ortaya koyarken, bazı statlarda hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek seviyelere çıkabileceği belirtiliyor.

1994'te de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ABD'de Meksika ile İrlanda'nın Orlando kentinde oynadığı mücadele, sıcaklığın 47 dereceye kadar çıkması nedeniyle turnuva tarihinin en zorlu karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

3 STADIN ÜSTÜ KAPANIYOR

Sıcaklık ortalamasının yüksek olduğu bazı şehirlerde futbolcular ve taraftarlar, çatı ve soğutma sistemiyle olumsuz hava koşullarından korunacak.

Turnuvada en fazla maça (9) ev sahipliği yapmaya hazırlanan Dallas'ta ortalama 32,2 derece sıcaklık olması beklenirken, yarı final günü sıcaklığın 34 derecenin üstüne çıkacağı öngörülüyor.

Dallas'ın yanı sıra toplam 15 maçın oynanacağı Houston ve Atlanta'daki statlarda, çatı ve soğutma sistemiyle sıcaklığın etkisinin en aza indirilmesi planlanıyor.

MİAMİ'DE HEM SICAK HAVA HEM FIRTINA TEHDİDİ

Turnuva boyunca takımların performansını ya da karşılaşmanın akışını sıcak hava kadar bazı kentlerde fırtına ihtimali de tehdit ediyor.

ABD'de uygulanan güvenlik protokollerine göre stadın çevresindeki belirli bir mesafe içinde yıldırım tespit edilmesi halinde maçların durdurulması gerekiyor. Yeni bir yıldırım tespiti durumunda ise bekleme süresi yeniden başlatılıyor.

Geçen yıl düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Chelsea-Benfica karşılaşması, yıldırım kaynaklı gecikmeler nedeniyle 4 saatten fazla sürede tamamlanabilmişti.

Meteoroloji uzmanları, Miami ve Mexico City'de düzenli öğleden sonra fırtınaları görülebileceği, Kansas City'de ise mevsimsel olarak şiddetli hava olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

SAHA İÇİNDE HİSSEDİLEN SICAKLIK DAHA FAZLA

Saha içinde hissedilen sıcaklık, güneş ışınlarının zeminde birikmesi ve stat yapılarının hava akışını azaltması nedeniyle resmi ölçümün çok daha üzerine çıkabiliyor.

Yüksek sıcaklık ve nem, oyuncuların koşu mesafelerini azalttığı gibi yüksek tempolu pres oyunlarını zorlaştırabiliyor, ve maçta ritmi ciddi oranda etkiliyor.

Turnuva boyunca sağlık ve güvenlik önlemlerinin en üst seviyede uygulanacağını vurgulayan FIFA, taraftarların statlara mühürlü su şişesi getirebilmesine izin verecek.

"SICAK HAVA BİZİM İÇİN KENDİMİZİ EVİMİZDE GİBİ HİSSETTİRİYOR"

Dünya Kupası'nı takip eden futbolseverlerin hepsi sıcak hava ile ilgili endişeli değil.

Toronto'da yaşayan ve Kolombiya'yı destekleyen Juan isimli taraftar, AA'ya yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'nda gerçekten iyi bir iş çıkaracağımızı umuyorum. Dünya Kupası'nı kazanacağımızı sanmıyorum ama en azından yarı finallere kalabileceğimizi umuyorum. Ben Kolombiyalıyım, yani Güney Amerika'danım. Bu yüzden sıcak hava bizim için kendimizi evimizde gibi hissettiriyor. Daha soğuk havadan gelen diğer takımlara karşı bunun bizim için bir avantaj olacağını umuyorum." diye konuştu.

Brezilya'yı destekleyen ve Dublin'de yaşayan Henrique isimli taraftar ise, "Bence iyi iş çıkaracağız ama Dünya Kupası'nı kazanmamız konusunda çok yüksek beklentilerim yok. Çeyrek finallere falan kadar, belki de yarı finallere kadar ilerleyeceğiz. Ama zor, çünkü başka iyi ülkeler de var. Önümüzdeki hafta Miami'ye uçmayı planlıyoruz ve orası çok sıcak olacak. Biz İrlanda'da yaşıyoruz, dolayısıyla bu bizim için iyi çünkü İrlanda çok soğuk ve yağmurlu. Bu yüzden bunun avantajını kullanacağız. Havanın tadını çıkaracağız." ifadelerini kullandı.