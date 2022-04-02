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Spor

Uzodimma Bursaspor'u ateşe attı!

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek umutlarını azalttı. Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri Uzodimma attı.

2 Nisan 2022 Cumartesi 15:46 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 15:46
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Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yendi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Özcan Sultanoğlu

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Solmaz, Muharrem Cinan, Alhassan (Dk. 79 Ziya Alkurt), Ackah, Hamza Gür (Dk. 60 Aykut Çeviker), Uzodimma (Dk. 79 Djibrila), Olawoyin, Eze (Dk. 88 Erkam Reşmen)

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Mert Yılmaz (Dk. 79 Berat Altındiş), Zalazar, Furkan Emre Ünver (Dk. 66 Kubilay Sönmez), Onur Atasayar, Burak Altıparmak (Dk. 72 Mehmet Erdem Uğurlu), İsmail Yüksek (Dk. 66 Enver Cenk Şahin), Alaskarov, Bruno (Dk. 46 Tuğbey Akgün), Hasan Ayaroğlu, Pedro

Goller: Dk. 34 ve 70 Uzodimma (Ankara Keçiörengücü), Dk. 74 Mehmet Erdem Uğurlu (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Fatih Solmaz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 90 Mustafa Er (Bursaspor Teknik Direktörü)

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