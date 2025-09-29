İSTANBUL 18°C / 14°C
Spor

Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla siftah yaptı

Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki transferlerinden Vaclav Cerny, siyah-beyazlılarda golle tanıştı.

29 Eylül 2025 Pazartesi 21:10
Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla siftah yaptı
ABONE OL

Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki transferlerinden Vaclav Cerny, siyah-beyazlılarda golle tanıştı.

Cerny, Kocaelispor karşısında 10. dakikada ağları havalandırdı ve durumu 2-0'a getirdi.

Bu dakikada savunmanın arkasına sıyrılan Çek futbolcu, kaleci Jovanovic'ten sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi.

JOVANOVIC'E SARI KART

Beşiktaş'ın ikinci golünde yaşanan pozisyon dikkat çekti.

Cerny, kaleci Aleksandar Jovanovic'ten sıyrıldığı sırada Jovanovic, ceza sahası dışında topa elle müdahalede bulundu. Hakem Ali Şansalan, pozisyonu kesmedi ve Cerny'nin golünün ardından kaleci Jovanovic'e sarı kart gösterdi.

