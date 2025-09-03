Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın 193. yabancı futbolcusu

Beşiktaş, bugüne dek 55 farklı ülkeden 192 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı futbol takımı, 27 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, kulüp tarihinin 5. Çek futbolcusu olarak dikkati çekti.

BEŞİKTAŞ TARİHİNDEKİ 5. ÇEK FUTBOLCU

Vaclav Cerny, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 5. Çek futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta daha önce Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok ve David Jurasek siyah-beyazlı formayı giydi.

TAKIMDAKİ İKİNCİ ÇEK OYUNCU

Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki ikinci Çek oyuncu oldu.

KARİYERİ

Çekya takımlarından Pribram altyapısında yer alan Vaclav Cerny, 2014 yılında 16 yaşındayken Hollanda'nın ve Avrupa'nın önde gelen ekollerinden Ajax'a transfer oldu.

Ağustos 2015'te Ajax formasıyla tanışan 27 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında Utrecht'e transfer olana dek altyapıda çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.

Utrecht'ten bir yıl sonra Twente'ye kiralanan Çek futbolcu, burada gösterdiği performansla Wolfsburg'un dikkatini çekti. Twente'de 78 maçta 22 gol kaydeden Cerny'nin 8 milyon avro karşılığında Alman temsilcisine transferi gerçekleşti.

Almanya günlerinde 28 maçta 6 gol atan tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon takımdan ayrılırken, asıl çıkışını yapacağı İskoçya ekibi Rangers'a kiralık olarak katıldı.

Rangers'ta 52 karşılaşmada 18 kez rakip ağları havalandıran Cerny, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile oynanan maçlarda dikkatleri üzerine çekti. İlk maçta 2 gol atan Vaclav Cerny, performansıyla takımının turu geçmesine katkı sağladı.

Sezonun sona ermesiyle birçok kulüple adı anılan Çek futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş formasını sırtına geçirirken, siyah-beyazlı kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

- Ajax ile 'duble' yaptı

Vaclav Cerny, Ajax'ta forma giydiği 2018-2019 sezonunu çifte kupayla tamamladı.

Çek oyuncu, hem Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) hem de Hollanda Kupası'nda mutlu sona ulaşırken profesyonel anlamda ilk kupalarını Ajax ile kazandı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Vaclav Cerny, ilk milli maçına 11 Kasım 2020'de Almanya karşısında çıktı.

Teknik direktör Jaroslav Silhavy yönetimindeki Çekya Milli Takımı'nda, Almanya'ya karşı ilk kez milli formayı giyen Cerny, mücadelede 45 dakika görev yaptı.

Milli takım kariyerinde 26 maça çıkan Cerny, 7 kez rakip ağları havalandırdı.

Cerny, Kasım 2022'de Türkiye ile oynanan ve 2-1 kaybettikleri hazırlık maçında takımının beraberlik golünü kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN 9. TRANSFERİ

Çek oyuncu Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın bu sezonki 9. transferi oldu.

Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo ve Vaclav Cerny ile sözleşme imzaladı.

