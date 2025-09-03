Vaclav Cerny: Güzel anlar yaşamak için sabırsızlanıyorum

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Vaclav Cerny, açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlılara transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Cerny, "Takımım ve kulübüm için önemli bir oyuncu olmak istiyorum" dedi.

İşte Vaclav Cerny'nin açıklamaları;

"Bu forma, herkesin çok iyi bildiği bir forma. Aslında benim için çok yeni bir şey değil. Fakat tabii ki son derece özel bir andı. Şimdi de bu formayı giyebildiğim için çok daha iyi hissediyorum. Çok mutluyum."

"Sergen hocanın hakkımdaki sözlerini duydum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi en yakın arkadaşım ve ailesi Türk. Bu yüzden Türkiye'de ve özellikle futbolda yaşanan gelişmelerden haberdar oluyorum. O iki maçta sergilediğim performanslar gerçekten iyiydi. Kendimle ilgili böyle cümleler duyduğum için gerçekten çok mutlu oldum."

"Sahada bir şeyler yaratmayı seviyorum. Gol atmayı, asist yapmayı, takım arkadaşlarıma pozisyon ve fırsat yaratmayı, tehlike yaratmam gereken alanlarda rakiplere sorun yaratmayı, kısacası takımım ve kulübüm için önemli bir oyuncu olmak istiyorum. En büyük hedefim bu."

"Siyah formamızı giyiyorum, soyadım siyah anlamına geliyor. Bence güzel bir uyum. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bunu defalarca söyledim biliyorum ama burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Onların önünde sahaya çıkmak için, onlara bir şeyler vermek için ve güzel anlar yaşamak için sabırsızlanıyorum."