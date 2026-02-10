İSTANBUL 8°C / 5°C
  • Vaclav Cerny için ayrılık iddiaları gündeme gelmişti! Beşiktaş son noktayı koydu
Spor

Vaclav Cerny için ayrılık iddiaları gündeme gelmişti! Beşiktaş son noktayı koydu

Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Şubat 2026 Salı 11:13 - Güncelleme:
Vaclav Cerny için ayrılık iddiaları gündeme gelmişti! Beşiktaş son noktayı koydu
ABONE OL

Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada:

"Fanatik Gazetesi'nde "Beşiktaş'ta Vaclav Cerny krizi" başlığıyla yayımlanan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.

Cerny'nin devre arası transfer döneminde takımımızdan ayrılmak istediği ancak Yönetim Kurulumuzun izin vermediği, Cerny'nin menajeri aracılığıyla Yönetim Kurulumuza mutsuz olduğunu ve sezon sonunda takımımızdan ayrılmak istediğini belirttiği iddialarıyla yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür.

Taraftarlarımızdan takımımızı yıpratmak maksadıyla masa başında hazırlanmış kurgu haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

