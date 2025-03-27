Vaclav Cerny için sürpriz transfer iddiası

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'ın Fenerbahçe'yi elediği maçtaki performansıyla yıldızlaşan Vaclav Cerny için İngiliz basınından dikkat çeken bir haber geçildi.

Rangers'ın Wolfsburg'tan kiraladığı Vaclav Cerny'nin sözleşmesinde mayıs ayı sonuna kadar geçerli 5.5 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonu olduğu belirtildi.

Öte yandan İskoç basınında Rangers'a yakın bir haber sitesi, kulübün Cerny'nin bonservisini almakla ilgilendiğini ancak oyuncunun sözleşmesinde 5.5 milyon sterlinlik opsiyon maddesinin bulunmadığını aktardı.

Cerny'nin menajeri yakın zamanda Çek basınına yaptığı açıklamada "Bundan sonra ne olacağını söyleyemem ama Rangers'ta kalmasının çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Wolfsburg'daki sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor. Bu yüzden kulübün onu geri çağırmak isteyeceğini veya onu satın almak isteyen ilgili tarafların olacağını varsayıyorum.

Fransa ve İtalya'dan şimdiden ilgi var. Vaclav'ın isteği Avrupa'nın en iyi beş liginden birine geri dönmek" ifadelerini kullanmıştı.

Vaclav Cerny, Kadıköy'de oynanan ve Rangers'ın 3-1 kazandığı ilk maçta 2 gollük performans sergilemiş, maçın yıldızı olmuştu.