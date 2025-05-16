Vaclav Cerny, Rangers'a veda etti

Sezonu İskoç ekibi Rangers'ta geçiren Vaclav Cerny, takıma veda etti. Fenerbahçe maçı performansıyla akıllara kazınan Cerny, kulübü Wolfsburg'a geri döndü.

Rangers'ta sezona damga vuran isimlerinden Vaclav Cerny takımdan ayrıldı. Sezon başında Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan kiralanan Cerny, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rangers'a veda etti.

Cerny paylaşımında, "Hatıralar sonsuza kadar! Teşekkürler Ibrox." ifadelerine yer verdi.

Vaclav Cerny bu sezon 51 maçta süre alırken 18 gol ve 9 asist kaydetti. Çek futbolcunun adı yaz transfer dönemi için Beşiktaş'la da anılıyordu. 27 yaşındaki Cerny, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'ın Fenerbahçe'yle oynadığı maçlarda dikkat çekmişti.