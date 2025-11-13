İSTANBUL 17°C / 8°C
Spor

Vaclav Cerny'den beklenmedik karar! Milli takım davetini geri çevirdi

Beşiktaş'lı Vaclav Cerny, Çekya Milli Takımı'ndan gelen daveti reddetti. Deneyimli futbolcunun bu kararı, siyah-beyazlı takıma daha fazla adapte olmak ve sorumluluk almak amacıyla aldığı belirtildi.

TRT Spor13 Kasım 2025 Perşembe 18:34 - Güncelleme:
Vaclav Cerny'den beklenmedik karar! Milli takım davetini geri çevirdi
Beşiktaş'ın sezon başında Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, dikkat çeken bir karara imza attı.

TRT Spor'un haberine göre Cerny, Çekya Milli Takımı'ndan davet almasına rağmen bu milli arada affını istedi.

Haberde Cerny'nin, takımla daha fazla vakit geçirmek, daha çok sorumluluk almak ve uyumunu güçlendirmek amacıyla bu kararı aldığı bildirildi.

Deneyimli oyuncunun milli arayı İstanbul'da geçirerek Beşiktaş çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

BU SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki Cerny, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 8 maçta forma giydi ve 1 gol, 4 asistlik katkı yaptı.

