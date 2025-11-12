İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2025 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2505
  • EURO
    48,9413
  • ALTIN
    5607.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Vaclav Cerny'den son 3 maçta asist

Beşiktaş'ın Çekyalı yıldızı Vaclav Cerny siyah beyazlı ekibin oynadığı son 3 maçta asist yaparak takıma skor katkısı sağladı.

TRT Spor12 Kasım 2025 Çarşamba 12:06 - Güncelleme:
Vaclav Cerny'den son 3 maçta asist
ABONE OL

Beşiktaş, Antalya deplasmanında kazanarak moral bulurken, Vaclav Cerny etkili oyununu asistle tamamladı. Rafa Silva'nın yokluğunda bir kez daha merkezde görev alan tecrübeli futbolcu, 89 dakika sahada kalırken Jota Silva'nın attığı son golün hazırlayıcısı oldu. Çekyalı yıldız, böylece son 3 maçta da gol pası vermeyi başardı.

Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarının ardından Hesap. Com Antalyaspor karşısında gol hazırlayan Cerny, şimdiye kadar oynadığı 8 maçta 1 gol, 4 asiste ulaştı. Tecrübeli futbolcu, asist krallığında 5 gol pası veren Gaziantep Futbol Kulübü'nden Maxim'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Rafa Silva'nın sakatlığının devam etmesi halinde Cerny'nin milli maç arasından sonra da aynı pozisyonda devam etmesi bekleniyor.

Çekyalı yıldız, çıktığı 8 maçta 3 farklı pozisyonda oynadı. 4 maçta sağ kanatta görev yapan Cerny, 2 maçta on numara ve 2 maçta da sol kanat bölgesinde forma giydi. Deneyimli futbolcu, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında 2'şer gole katkı sağlarken, 1 asiste de sol kanatta oynarken imza attı.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.