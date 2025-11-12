Vaclav Cerny'den son 3 maçta asist

Beşiktaş, Antalya deplasmanında kazanarak moral bulurken, Vaclav Cerny etkili oyununu asistle tamamladı. Rafa Silva'nın yokluğunda bir kez daha merkezde görev alan tecrübeli futbolcu, 89 dakika sahada kalırken Jota Silva'nın attığı son golün hazırlayıcısı oldu. Çekyalı yıldız, böylece son 3 maçta da gol pası vermeyi başardı.

Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarının ardından Hesap. Com Antalyaspor karşısında gol hazırlayan Cerny, şimdiye kadar oynadığı 8 maçta 1 gol, 4 asiste ulaştı. Tecrübeli futbolcu, asist krallığında 5 gol pası veren Gaziantep Futbol Kulübü'nden Maxim'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Rafa Silva'nın sakatlığının devam etmesi halinde Cerny'nin milli maç arasından sonra da aynı pozisyonda devam etmesi bekleniyor.

Çekyalı yıldız, çıktığı 8 maçta 3 farklı pozisyonda oynadı. 4 maçta sağ kanatta görev yapan Cerny, 2 maçta on numara ve 2 maçta da sol kanat bölgesinde forma giydi. Deneyimli futbolcu, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında 2'şer gole katkı sağlarken, 1 asiste de sol kanatta oynarken imza attı.