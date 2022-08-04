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Spor

Vaduz - Konyaspor | CANLI

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lihtenşyan'ın Vaduz takımı ile karşı karşıya geliyor. Vaduz - Konyaspor maçının canlı skor takibi Star.com.tr'de...

4 Ağustos 2022 Perşembe 20:12 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu maçında Konyaspor, Lihtenşyan temsilcisi Vaduz'a konuk olacak. Rheinpark Stadı'nda saat 21.00 başlayacak olan Vaduz - Konyaspor maçını Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas yönetecek.

Karşılaşma başlamak üzere...

VADUZ: 0 - KONYASPOR: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Muhammet Demir

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