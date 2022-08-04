Vaduz - Konyaspor | CANLI

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu maçında Konyaspor, Lihtenşyan temsilcisi Vaduz'a konuk olacak. Rheinpark Stadı'nda saat 21.00 başlayacak olan Vaduz - Konyaspor maçını Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas yönetecek.
Karşılaşma başlamak üzere...
VADUZ: 0 - KONYASPOR: 0
Takımların ilk 11'leri şöyle:
Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Muhammet Demir