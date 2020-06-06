Vagner Love CSKA Moskova ile yeniden buluşuyor

06 Haziran 2020 Cumartesi 01:02 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 01:02

Kariyerini Corinthians'ta sürdüren Brezilyalı forvet Vagner Love'ın yeniden CSKA Moskova'ya transfer olabileceği ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ülkesinin yolunu tutan Vagner Love Corinthians ile olan sözleşmesini fesh ederek bonservisini eline aldı. Rus basını, Vagner Love'ın CSKA Moskova'ya imza atmasının an meselesi olduğunu ve son anda bir sorun çıkmaz ise Brezilyalı oyuncunun yeniden CSKA Moskova forması giyeceğini iddia etti.

CSKA MOSKOVA'DA EFSANE OLMUŞTU



35 yaşındaki Vagner Love Corinthians kariyerinde çıktığı 73 maçta 23 gol kaydedip 9 asist yaptı. Transfer olması beklenen CSKA Moskova'da ise çıktığı 259 maçta 124 gol atıp 53'de asist yaparak Rus ekibinin efsane isimlerinden biri olmuştu.