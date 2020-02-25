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Spor

Dünya Galatasaray'ın tarihi galibiyetini konuşuyor: Vahşi ve çılgınca

Sarı-Kırmızılılar'ın Kadıköy'deki zaferini tüm dünya basını manşetlerine taşıdı. Galatasaray'ın tarihi yeniden yazdığına değinildi. Sinir derbisinde kazananın G.Saray olduğu vurgulandı. Kıtalararası maçın önemi bir kez daha ortaya çıktı.

25 Şubat 2020 Salı12:25 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 12:43

Galatasaray tam 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Şükrü Saracoğlu Stadı'nda devirdi...

Sarı-Kırmızılılar'ın aldığı 3-1'lik galibiyeti tüm dünya basını da manşetlerine taşıdı... Özellikle Kolombiya'nın önemli basın organlarından biri olan Noticiasaominuto, Sarı-Kırmızılıların galibiyetini "Galatasaray tarih yazıyor" diyerek duyurdu. Haberin içeriğinde ise; "Galatasaray 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi ve şampiyonluk yarışında lider Trabzonspor ile puanları eşitledi. averajla ikinci sıraya yerleşti" bilgisine yer verildi.

GERGİN BİR MAÇ OLDU

Sarı-Kırmızılılar'ın zaferine İngiliz kanalı BBC de geniş yer ayırdı... Gergin bir maç olduğuna değinen Ada basını, Galatasaray'ın 1999'dan sonra ilk kez kazandığına vurgu yaptı ve "Henry Onyekuru'nun golü sonrasında üst üste 7.galibiyetini alan Galatasaray, lider Trabzonspor'la aynı puana geldi. İstanbul'un Asya yakasında bulunan Fenerbahçe ise 6.sırada kaldı. Fenerbahçe taraftarı koltukları kırıp sahaya attı. Manchester United ve Chelsea'de oynayan Radamel Falcao, Galatasaray'da bu sezonki 6. golünü kaydetti" ifadelerini kullandı.

BU VAHŞİ VE ÇILGINCA

ABD'nin ünlü televizyon kanalı NBC de dev derbinin sonucunu izleyicileriyle paylaştı. "Hedefler, kavgalar, kırmızı kartlar, korku, mücadele ve tutku... İstanbul'un kıtalararası derbisinde her şey vardı" diyerek habere giriş yapan NBC, "Bu yüzyılda ilk kez Galatasaray, Fenerbahçe'yi Süper Lig'de mağlup etti. Bu vahşi ve çılgınca" cümleleriyle galibiyeti anlattı. Rus basın organı bta.bg'de "G.Saray ile F.Bahçe arasında oynanan sinir derbisini G.Saray kazandı" diyerek haberi duyurdu.

(Aksam)

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