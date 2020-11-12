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Spor

Vakalar artıyor! Bayburt Özel İdarespor'da 18 pozitif vaka

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor'da 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Sarı-siyahlı takımda yaklaşık 3 ay önce, 16 futbolcusunda da koronavirüs tespit edilmişti.

DHA12 Kasım 2020 Perşembe 23:12 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 23:12
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hafta sonu cumartesi günü oynanacak Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 18 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan ekibimizin tedavi süreci başlamıştır” açıklamasında bulunuldu.

Bayburt’ta cumartesi günü saat 13.00’de oynanması planlanan maçın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendiği öğrenildi.

Sarı-siyahlı takımda, yaklaşık 3 ay önce, 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında da koronavirüs tespit edilmesi üzerine, Elazığspor karşılaşması ertelenmişti.

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