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Spor

VakıfBank, ABD'li Kendall Kipp ile yollarını ayırdı

Pasör çaprazı pozisyonunda görev yapan ABD'li oyuncu Kendall Kipp, VakıfBank'tan ayrıldı.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 14:48 - Güncelleme:
VakıfBank, ABD'li Kendall Kipp ile yollarını ayırdı
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde geçirdiği süre sona eren Kendall Kipp'e veda ediyoruz. Kaldığı süre boyunca profesyonelliği, enerjisi ve takımı önceleyen tutumuyla kulüpteki herkes üzerinde olumlu bir etki bıraktı. Kendall'a katkıları için teşekkür ediyor ve kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine sağlık ve başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

VakıfBank'ta Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Kipp, 2024-2025 sezonu öncesinde takıma katılmıştı.

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