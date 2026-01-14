İSTANBUL 8°C / 7°C
Spor

VakıfBank, Adhuoljok Malual'ı duyurdu

Sultanlar Ligi ekibi VakıfBank, 25 yaşındaki pasör çaprazı Adhuoljok Malual'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 15:21 - Güncelleme:
VakıfBank, Adhuoljok Malual'ı duyurdu
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı Adhuoljok Malual'ı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 25 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda VakıfBank'ta yer alacak.

VakıfBank'ta olduğu için çok heyecanlı olduğunu belirten Adhuoljok, "Voleybol oynamaya yaklaşık 12 yaşımda başladım ve o zamandan beri voleybol hem tutkum hem de mesleğim haline geldi. Bu fırsatın karşıma çıkması çılgınca bir histi, çok büyük bir fırsat olduğunu düşündüm. Her şey yolunda gittiği için çok mutluyum ve bu yeni deneyime 'evet' demek için bir an bile tereddüt etmedim." ifadelerini kullandı.

İtalya Milli Takımı ile Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan Adhuoljok, son olarak İtalyan ekibi Wash4Green Monviso Volley'de forma giydi.

