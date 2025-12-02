İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4419
  • EURO
    49,3013
  • ALTIN
    5711.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • VakıfBank, Alba Blaj engelini 3-1'le geçti
Spor

VakıfBank, Alba Blaj engelini 3-1'le geçti

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında VakıfBank, Romanya temsilcisi CS Volei Alba Blaj'a konuk olduğu mücadeleyi 3-1 kazanarak önemli bir deplasman zaferi elde etti.

AA2 Aralık 2025 Salı 21:24 - Güncelleme:
VakıfBank, Alba Blaj engelini 3-1'le geçti
ABONE OL

Voleybolda CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda Romanya temsilcisi CS Volei Alba Blaj'ı 3-1 yendi.

Salon: Polivalenta

Hakemler: Igor Schimpl (Sırbistan), Gyula Tillmann (Macaristan)

CS Volei Alba Blaj: Costa, Trcol, Piani, Pirv, Delic, Krenicky (Veres, Lijklema, Grama, Otcuparu)

VakıfBank: Cansu Özbay, Cazaute, Zehra Güneş, Boskovic, Lazovic, Ogbogu (Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan, Lorenne Teixeira, Derya Cebecioğlu)

Setler: 25-21, 23-25, 14-25, 21-25

Süre: 98 dakika (25, 27, 21, 25)

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.