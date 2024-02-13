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Spor

VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı finale yükseldi

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde VakıfBank, sahasında konuk ettiği Çukurova Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

AA13 Şubat 2024 Salı 17:15 - Güncelleme:
VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı finale yükseldi
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Çukurova Belediyespor'u 3-0 yenerek, yarı finale yükseldi.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Karatasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu, Selin Çalışkan, Busa)

ÇUKUROVA BELEDİYESPOR: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Ceren Önal, Leyva, Berra Eren, Ezgi Uludağ)

SETLER: 27-25, 25-14, 25-15

SÜRE: 76 dakika (31, 22, 23)

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