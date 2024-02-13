VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı finale yükseldi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Çukurova Belediyespor'u 3-0 yenerek, yarı finale yükseldi.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Karatasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu, Selin Çalışkan, Busa)
ÇUKUROVA BELEDİYESPOR: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Ceren Önal, Leyva, Berra Eren, Ezgi Uludağ)
SETLER: 27-25, 25-14, 25-15
SÜRE: 76 dakika (31, 22, 23)