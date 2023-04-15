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Spor

Vakıfbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden geçti

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi 24. haftasında evinde ağırladığı Vakıfbank'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.

IHA15 Nisan 2023 Cumartesi 17:31 - Güncelleme:
Vakıfbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden geçti
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi 24. haftasında sahasında karşılaştığı Vakıfbank'a 3-0 mağlup oldu.

Salon: Aydın Mimar Sinan Kapalı

Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Sara Loda, Sasa Planinsec, Anna Nicoletti, İdil Naz Başcan, Özlem Güven (L), Selin Adalı (L), Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Berra Eren

Başantrenör: Alper Hamurcu

Vakıfbank: Buket Gülübay, Nika Daalderop, Bahar Akbay, Aleksia Karutasu, Derya Cebecioğlu, Kübra Akman, Aylin Acar (L), Kara Bajema

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Setler: 21-25, 10-25, 23-25

Süre: 73 dakika (25, 20, 28)

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  • sultanlar ligi

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