Vakıfbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden geçti

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi 24. haftasında sahasında karşılaştığı Vakıfbank'a 3-0 mağlup oldu.
Salon: Aydın Mimar Sinan Kapalı
Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Sara Loda, Sasa Planinsec, Anna Nicoletti, İdil Naz Başcan, Özlem Güven (L), Selin Adalı (L), Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Berra Eren
Başantrenör: Alper Hamurcu
Vakıfbank: Buket Gülübay, Nika Daalderop, Bahar Akbay, Aleksia Karutasu, Derya Cebecioğlu, Kübra Akman, Aylin Acar (L), Kara Bajema
Başantrenör: Giovanni Guidetti
Setler: 21-25, 10-25, 23-25
Süre: 73 dakika (25, 20, 28)