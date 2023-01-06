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Spor

Vakıfbank, Aydın Büyükşehir Belediye'yi 3-0 mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi 11. hafta mücadelesinde Vakıfbank sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA6 Ocak 2023 Cuma 15:41 - Güncelleme:
Vakıfbank, Aydın Büyükşehir Belediye'yi 3-0 mağlup etti
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. hafta erteleme maçta VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç

VakıfBank: Cansu Özbay, Bajema, Zehra Güneş, Karutasu, Daaldorop, Ogbogu (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, İdil Bascan, Planinsec, Nicoletti, Loda, Özgenur Çetiner (Selin Adalı, Özlem Güven, Çağla Salih, Merve Öztürk, Berra Eren, Semra Özer)

Setler: 25-21, 25-16, 25-22

Süre: 83 dakika (29, 23, 31)

Vakıfbank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 35 puan ile ikinci sırada bulunuyor.

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