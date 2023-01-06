Vakıfbank, Aydın Büyükşehir Belediye'yi 3-0 mağlup etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. hafta erteleme maçta VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç
VakıfBank: Cansu Özbay, Bajema, Zehra Güneş, Karutasu, Daaldorop, Ogbogu (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, İdil Bascan, Planinsec, Nicoletti, Loda, Özgenur Çetiner (Selin Adalı, Özlem Güven, Çağla Salih, Merve Öztürk, Berra Eren, Semra Özer)
Setler: 25-21, 25-16, 25-22
Süre: 83 dakika (29, 23, 31)
Vakıfbank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 35 puan ile ikinci sırada bulunuyor.