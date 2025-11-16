İSTANBUL 18°C / 12°C
16 Kasım 2025 Pazar
Spor

VakıfBank, Aydın Büyükşehir'i mağlup etti

Sultanlar Ligi'nin 5. hafta maçında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

16 Kasım 2025 Pazar 17:21
VakıfBank, Aydın Büyükşehir'i mağlup etti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Akif Kabak, Gani Arslan

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Rasinska, Fatma Şekerci, Kobzar, Nisan Barut, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Seher Aksoy, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Bilge Paşa)

VakıfBank: Ogbogu, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Aylin Acar, Dangubic, Nehir Kurtulan)

Setler: 20-25, 20-25, 19-25

Süre: 89 dakika (30, 35, 24)

  • VakıfBank
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor
  • Sultanlar Ligi

