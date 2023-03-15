İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2023 Çarşamba / 23 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9938
  • EURO
    20,1109
  • ALTIN
    1170.73
  • BIST100
    5121.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • VakıfBank, CEV çeyrek final ilk maçında Vero Volley'i 3-0 mağlup etti
Spor

VakıfBank, CEV çeyrek final ilk maçında Vero Volley'i 3-0 mağlup etti

Temsilcimiz VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya ekibi Vero Volley'i 3-0 mağlup etti.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 21:49 - Güncelleme:
VakıfBank, CEV çeyrek final ilk maçında Vero Volley'i 3-0 mağlup etti
ABONE OL

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya ekibi Vero Volley'i 3-0 mağlup etti.

Rövanş mücadelesi, 21 Mart Salı günü İtalya'nın Milano kentinde oynanacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema, Ogbogu (Ayça Aykaç)

Vero Volley: Larson, Folie, Thompson, Sylla, Stevanovic, Orro (Parrocchiale, Rettke, Davyskiba, Candi)

Setler: 25-18, 25-19, 25-17

Süre: 65 dakika (21, 23, 21)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.