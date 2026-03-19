Spor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'da!

AA19 Mart 2026 Perşembe 23:39 - Güncelleme:
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, konuk ettiği İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini 3-2 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Pinto Lopes (Portekiz), Sabine Witte (Almanya)

VakıfBank: Cazaute, Ogbigu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç(L), Jegdic, Dangubic, Sıla Çalışkan, Malual)

Numia Vero Volley: Kurtagic ,Bosio, Lanier, Denesi, Egonu, Piva (Fersino(L), Gelin, Sartori, Akimova, Miner, Pietrini)

Setler: 25-22, 16-25, 25-16, 23-25, 15-12

Süre: 124 dakika (26, 25, 25, 29, 19)

ÖNERİLEN VİDEO

Pitbull dehşeti kamerada: Az kalsın parçalara ayırıyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
