VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'da!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, konuk ettiği İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini 3-2 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Pinto Lopes (Portekiz), Sabine Witte (Almanya)
VakıfBank: Cazaute, Ogbigu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç(L), Jegdic, Dangubic, Sıla Çalışkan, Malual)
Numia Vero Volley: Kurtagic ,Bosio, Lanier, Denesi, Egonu, Piva (Fersino(L), Gelin, Sartori, Akimova, Miner, Pietrini)
Setler: 25-22, 16-25, 25-16, 23-25, 15-12
Süre: 124 dakika (26, 25, 25, 29, 19)