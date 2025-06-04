VakıfBank, Chiaka Ogbogu transferini duyurdu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021-2024 yıllarında sarı-siyahlı formayı giyen 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Chiaka Ogbogu'yu yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "VakıfBank formasıyla önemli başarılara imza atan, kulüp tarihine adını yazdırmayı başaran Chiaka Ogbogu bir sezonluk ayrılığın ardından yuvasına döndü." denildi.

ABD'li voleybolcu, VakıfBank'ta birer kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi, ikişer kez de CEV Şampiyonlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonluğu yaşadı.