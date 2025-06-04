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Spor

VakıfBank, Chiaka Ogbogu transferini duyurdu

Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank, daha önceden de formasını giyen Chiaka Ogbogu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 14:56 - Güncelleme:
VakıfBank, Chiaka Ogbogu transferini duyurdu
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021-2024 yıllarında sarı-siyahlı formayı giyen 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Chiaka Ogbogu'yu yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "VakıfBank formasıyla önemli başarılara imza atan, kulüp tarihine adını yazdırmayı başaran Chiaka Ogbogu bir sezonluk ayrılığın ardından yuvasına döndü." denildi.

ABD'li voleybolcu, VakıfBank'ta birer kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi, ikişer kez de CEV Şampiyonlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonluğu yaşadı.

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