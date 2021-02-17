VakıfBank deplasmanda Fenerbahçe OPET'i rahat geçti

DHA 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:00 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:00

VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen 26'ncı hafta maçında Fenerbahçe OPET'i deplasmanda 19-25, 22-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, iki hafta kala normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Ligde 27 galibiyet alan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 29'uncu haftasında PTT Spor'u 20 Şubat Cumartesi günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Gül

FENERBAHÇE OPET: Mihajlovic 6, Dicle 1, Vargas 20, Busa 3, Eda 3, Naz 1, Melis (L), Cansu 1, Beliz 3, Bahar, İpar 2

VAKIFBANK: Cansu, Gabi 12, Zehra 11, Haak 18, Meliha 1, Milena 10, Gizem (L), Tuğba 4, Gözde, Eda

SETLER: 19-25, 22-25, 17-25

SÜRE: 72 dakika (24', 26', 22')