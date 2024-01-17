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Spor

VakıfBank deplasmanda galip!

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Vakıfbank, konuk olduğu İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley ekibini 3-2 yendi.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 00:47 - Güncelleme:
VakıfBank deplasmanda galip!
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CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda, İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine konuk olan VakıfBank, rakibini 3-2 mağlup etti.

Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırayı alan sarı-siyahlı takım, play-off oynama hakkı elde etti.

Salon: Allianz Cloud

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Vlastimil Kovar (Çekya)

Allianz Vero Volley: Heyrman, Orro, Sylla, Rettke, Egonu, Daalderop (Castillo, Cazaute, Malual, Bajema, Candi)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi Guimaraes, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar, İdil Naz Başcan, Busa, Caratasu, Van Aalen)

Setler: 20-25, 17-25, 25-22, 25-18, 12-15

Süre: 116 dakika (27, 23, 25, 24, 17)

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