VakıfBank deplasmanda galip

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Erkan Sarı, Engin Duman
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Burcu Yönder, Micaya, Ergül Avcı, Bedart, Yordanova, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Eslem Yılmaz, Ndiaye, Jaksic, Selin Navruz, Fulden Ural, Zeynep Sena Güleryüz)
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay, Van Ryk, Bosetti (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Zehra Güneş, Sıla Çalışkan, Frantti, Xinyue)
Setler: 16-25, 23-25, 18-25
Süre: 77 dakika (24, 30, 23)