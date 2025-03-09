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Spor

VakıfBank deplasmanda galip

Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında VakıfBank, deplasmanda konuk olduğu Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

AA9 Mart 2025 Pazar 16:10 - Güncelleme:
VakıfBank deplasmanda galip
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Erkan Sarı, Engin Duman

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Burcu Yönder, Micaya, Ergül Avcı, Bedart, Yordanova, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Eslem Yılmaz, Ndiaye, Jaksic, Selin Navruz, Fulden Ural, Zeynep Sena Güleryüz)

VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay, Van Ryk, Bosetti (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Zehra Güneş, Sıla Çalışkan, Frantti, Xinyue)

Setler: 16-25, 23-25, 18-25

Süre: 77 dakika (24, 30, 23)

  • Keçiören Belediyesi Sigorta Shop
  • VakıfBank
  • Sultanlar Ligi

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