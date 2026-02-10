İSTANBUL 8°C / 6°C
10 Şubat 2026 Salı
Spor

Vakıfbank, deplasmanda Göztepe'yi yendi

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, dört set süren mücadelede üstün oyunuyla galibiyete uzandı.

10 Şubat 2026 Salı 21:14
Vakıfbank, deplasmanda Göztepe'yi yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz, Nazlı Ekmekçi

Göztepe: Ezgi Bektaş, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Nehir Kurtulan, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Melis Erdoğan, Scuka, Ceren Kapucu, Hande Naz Sunar, İlayda Uçak)

VakıfBank: Ogbugu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Cazaute, Sıla Çalışkan, Deniz Uyanık, Dangubic)

Setler: 17-25, 25-21, 10-25, 21-25

Süre: 111 dakika

