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Spor

VakıfBank deplasmanda rahat kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Aras Kargo'ya konuk olan VakıfBank, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA14 Ocak 2025 Salı 20:25 - Güncelleme:
VakıfBank deplasmanda rahat kazandı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Serhat Semiz

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Klimets, Olaya, Perez, Merve Atlıer, Büşra Güneş (Simay Kurt, Elif Kapar, Elisa Tuana Köse, Selen Köse)

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Bosetti, Zehra Güneş, Van Ryk, Frantti, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Cansu Özbay, Kipp, Bahar Akbay)

Setler: 10-25, 22-25, 21-25

Süre: 79 Dakika (24, 27, 28 )

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