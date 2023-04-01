VakıfBank deplasmanda set vermeden kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: İlknur Çakar, Ayşim Koşar
PTT: Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Bianka, Janset Cemre Erkul (Sema Nur Doluca, Derya Çayırgan, Caric, Gizem Mısra Aşcı, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Naz Uzun)
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Carutasu, Bajema, Kübra Akman, Aylin Acar, Bahar Akbay)
SETLER: 22-25, 13-25, 21-25
SÜRE: 67 dakika (24, 18, 25)