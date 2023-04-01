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Spor

VakıfBank deplasmanda set vermeden kazandı

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu PTT'yi 3-0 mağlup etti.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 16:26 - Güncelleme:
VakıfBank deplasmanda set vermeden kazandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: İlknur Çakar, Ayşim Koşar

PTT: Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Bianka, Janset Cemre Erkul (Sema Nur Doluca, Derya Çayırgan, Caric, Gizem Mısra Aşcı, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Naz Uzun)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Carutasu, Bajema, Kübra Akman, Aylin Acar, Bahar Akbay)

SETLER: 22-25, 13-25, 21-25

SÜRE: 67 dakika (24, 18, 25)

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