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Spor

VakıfBank deplasmanda set vermeden kazandı!

VakıfBank, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda Polonya temsilcisi PGE Rysice ekibini 3-0 mağlup etti.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 01:01 - Güncelleme:
VakıfBank deplasmanda set vermeden kazandı!
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında VakıfBank, Polonya'nın PGE Rysice takımını deplasmanda 3-0 mağlup etti.

İki takım arasındaki rövanş maçı 8 Şubat Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak.

Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Salon: RCWS Podpromie

Hakemler: Koen Luts (Belçika), Stefano Cesare (İtalya)

PGE Rysice: Centka, Wenerska, Kalandadze, Jurczyk, Orvosova, Coneo (Szczyglowska, Makarowska, Kowalska, Obiala, Szlagowska, De Paula Viana)

VakıfBank: Cansu Özbay, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç Altıntaş, İdil Naz Başcan, Aleksia Karutasu, Van Aalen)

Setler: 20-25, 12-25, 26-28

Süre: 76 dakika (22, 22, 32)

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