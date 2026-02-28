İSTANBUL 8°C / 4°C
  VakıfBank deplasmanda set vermeden kazandı
Spor

VakıfBank deplasmanda set vermeden kazandı

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında karşılaştığı Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti.

28 Şubat 2026 Cumartesi 19:44
VakıfBank deplasmanda set vermeden kazandı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Adem Türkmen

Nilüfer Belediyespor Eker: Yasemin Şahin, Buse Pehlivan Ünal, Cajic, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Burcu Yönder, Shemanova, Öykü Saruhan, Orvosova)

VakıfBank: Cansu Özbay, Cazute, Berka Buse Özden, Boskovic, Dangubic, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Sıla Çalışkan, Malual)

Setler: 24-26, 16-25, 11-25

Süre: 71 dakika (29, 22, 20)

