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Spor

Vakıfbank dolu dizgin devam ediyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Vakıfbank, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

28 Ekim 2023 Cumartesi 23:17 - Güncelleme:
Vakıfbank dolu dizgin devam ediyor
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. hafta maçında Vakıfbank, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Süleyman Evcilmen

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Pınar Elma

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, White, Ceren Karagöl, Samedy, Markova, Hande Korkut (Merve İzbilir, Ecem Şahin, Derya Cayırgan, Buket Yılmaz, Guerra, Burcu Şentürk, Hanife Nur Özaydınlı)

Vakıfbank: Zehra Güneş, Van Aalen, Guimaraes, Bahar Akbay, Aylin Acar, Busa (Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Ogbogu, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Alexia, Thompson)

Setler: 24-26, 22-25, 25-22, 20-25

Süre: 111 dakika (26, 31, 29, 25)

  • voleybol maçı
  • Vakıfbank vs Muratpaşa
  • Sultanlar Ligi

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