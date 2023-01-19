VakıfBank evinde kaybetti

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında VakıfBank, ağırladığı Almanya temsilcisi SC Potsdam'a 3-2 yenildi.
VakıfBank, bu sonuçla organizasyondaki ilk mağlubiyetini almış oldu.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Dobramir Dobrev (Bulgaristan), Vlastimil Kovar (Çekya)
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Bajema, Ogbogu, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Aylin Acar, Buket Gülübay, Karatasu, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç)
SC POTSDAM: Jasper, Savic, Nemeth, Savelkoel, Cekulaev, Van Aalen (Jegdic, Leweling)
SETLER: 25-19, 25-19, 23-25, 20-25, 10-15
SÜRE: 115 dakika (24, 21, 30, 25, 15)