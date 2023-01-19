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Spor

VakıfBank evinde kaybetti

VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Lig C Grubu 4. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği SC Potsdam'a 3-2 mağlup oldu.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 22:12 - Güncelleme:
VakıfBank evinde kaybetti
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında VakıfBank, ağırladığı Almanya temsilcisi SC Potsdam'a 3-2 yenildi.

VakıfBank, bu sonuçla organizasyondaki ilk mağlubiyetini almış oldu.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Dobramir Dobrev (Bulgaristan), Vlastimil Kovar (Çekya)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Bajema, Ogbogu, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Aylin Acar, Buket Gülübay, Karatasu, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç)

SC POTSDAM: Jasper, Savic, Nemeth, Savelkoel, Cekulaev, Van Aalen (Jegdic, Leweling)

SETLER: 25-19, 25-19, 23-25, 20-25, 10-15

SÜRE: 115 dakika (24, 21, 30, 25, 15)

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