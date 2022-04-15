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Spor

VakıfBank evinde rahat kazandı

VakıfBank, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında evinde konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

AA15 Nisan 2022 Cuma 18:04 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 18:04
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Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup eden VakıfBank, finale yükseldi.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz)

TÜRK HAVA YOLLARI: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Orthmann, Polen Ünver, Ada Germen)

SETLER: 25-18, 25-22, 22-25, 25-19

SÜRE: 114 dakika (27, 33, 26, 28)

  • vakıfbank
  • türk hava yolları
  • AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

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