VakıfBank evinde rahat kazandı

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup eden VakıfBank, finale yükseldi.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz)
TÜRK HAVA YOLLARI: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Orthmann, Polen Ünver, Ada Germen)
SETLER: 25-18, 25-22, 22-25, 25-19
SÜRE: 114 dakika (27, 33, 26, 28)