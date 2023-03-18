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Spor

VakıfBank evinde Sarıyer Belediyespor'u yendi

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 20:03 - Güncelleme:
VakıfBank evinde Sarıyer Belediyespor'u yendi
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VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Uğur Ateş

VAKIFBANK: Kübra Akman, Buket Gülübay, Daalderop, Bahar Akbay, Carutasu, Derya Cebecioğlu (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Guimaraes)

SARIYER BELEDİYESPOR: Chatchu-On, Begüm Hepkaptan, Dwerniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl (Işıl Öz, Merve Nezir, Çağla Erdem, Aslı Tecimer, Aleyna Vence)

SETLER: 25-16, 25-15, 23-25, 25-10

SÜRE: 93 dakika (23, 23, 28, 19)

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