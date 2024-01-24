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Spor

VakıfBank evinde set vermeden kazandı

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 17:02 - Güncelleme:
VakıfBank evinde set vermeden kazandı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Thompson, İdil Başcan, Ogbogu (Ayça Aykaç, Caratasu, Van Aalen, Frantti, Bahar Akbay)

MURATPAŞA BELEDİYESİ SİGORTA SHOP: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya (Derya Çayırgan, Buket Yılmaz)

SETLER: 27-25, 25-20, 26-24

SÜRE: 82 dakika (29, 23, 30)

  • vakıfbank
  • sultanlar ligi
  • Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop

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