VakıfBank evinde set vermeden kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Thompson, İdil Başcan, Ogbogu (Ayça Aykaç, Caratasu, Van Aalen, Frantti, Bahar Akbay)
MURATPAŞA BELEDİYESİ SİGORTA SHOP: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya (Derya Çayırgan, Buket Yılmaz)
SETLER: 27-25, 25-20, 26-24
SÜRE: 82 dakika (29, 23, 30)