VakıfBank evinde set vermeden kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla VakıfBank, ligde 9'da 9 yaptı. Bahçelievler Belediyespor ise 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Mehmet Gül, Davut Köseoğlu

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Teixeira, Cazaute, Berka Buse Özden (Aylin Acar, Nehir Kurtulan, Ogbogu, Derya Cebecioğlu)

Bahçelievler Belediyespor: Selin Çalışkan, Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural, Ceylan Arısan (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Eda Say, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 25-19, 25-11, 25-15

Süre: 63 dakika (22, 19, 22)