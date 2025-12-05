İSTANBUL 20°C / 11°C
Spor

VakıfBank evinde set vermeden kazandı

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında sahasında konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA5 Aralık 2025 Cuma 16:56 - Güncelleme:
VakıfBank evinde set vermeden kazandı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla VakıfBank, ligde 9'da 9 yaptı. Bahçelievler Belediyespor ise 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Mehmet Gül, Davut Köseoğlu

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Teixeira, Cazaute, Berka Buse Özden (Aylin Acar, Nehir Kurtulan, Ogbogu, Derya Cebecioğlu)

Bahçelievler Belediyespor: Selin Çalışkan, Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural, Ceylan Arısan (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Eda Say, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 25-19, 25-11, 25-15

Süre: 63 dakika (22, 19, 22)

