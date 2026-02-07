İSTANBUL 12°C / 8°C
VakıfBank evinde set vermeden kazandı

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde sahasında karşı karşıya geldiği İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 17:28 - Güncelleme:
VakıfBank evinde set vermeden kazandı
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında VakıfBank, sahasında İlbank'ı 3-0 yendi.

Sarı-siyahlı takım, ligde üst üste 4, toplamda ise 19. galibiyetini elde etti. İlbank, 17. kez mağlup oldu.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Selçuk Görmen, Kübra Gül Çiftçi Biçer

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Malual, Dangubic, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Aylin Uysalcan)

İlbank: Cansu Aydınoğulları, Merve Tanyel, Begüm Hepkaptan, Beren Yeşilırmak, Gorecka, Damla Dündar (Sinem Arıncı, Ezgi Akyıldız, Elif Su Yavuz, Aysun Aygör)

Setler: 25-19, 25-18, 25-20

Süre: 85 dakika (28, 27, 30)

